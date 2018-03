Primal Scream rechaça uso político da música

da Agência EFE

O grupo escocês de rock alternativo Primal Scream protestou hoje furiosamente pelo uso de uma música sua, de 1994, ‘Rocks’, no congresso do Partido Conservador britânico e considerou “vomitivo” serem associados a essa formação de direita.

Os participantes do congresso ‘tory’, que termina hoje em Manchester (norte da Inglaterra) presenciaram ontem, assombrados, como a intervenção da Ministra do Interior, Theresa May, concluía com as notas da canção, que fala com linguagem muito explícita do consumo de drogas, de sexo e prostituição.

“Nós, do Primal Scream, estamos totalmente aborrecidos por a Ministra do Interior, Theresa May, ter concluído seu discurso no congresso ‘tory’ com nossa canção ‘Rocks’”, disse hoje a banda, em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É absolutamente inadequado”, disseram. “Não investigaram a trajetória política do nosso grupo? Ela escoutou a letra? Sabe pelo menos o que significa (o refrão) ‘get your rocks off’? Não. É uma ‘tory’. Como vai saber?”

Reforçando suas diferenças políticas com esse partido, os integrantes da banda ressaltam que se “opõem totalmente” ao governo de coalizão entre conservadores e democratas liberais e a políticos como o primeiro ministro David Cameron, e o vice primeiro ministro, Nick Clegg.

“São bandidos legalizados que promovem leis para assegurar-se de que os ricos continuam sendo ricos, pondo-se do lado das grandes empresas enquanto elas corroem os direitos dos trabalhadores”, escreveram os músicos. “Gostaríamos de distarciarmo-nos dessa associação vomitiva.”

Um porta-voz do Partido Conservador confirmou que normalmente os ministros são quem tem “a última palavra” sobre as músicas que acompanham seus discursos.

May cometeu ontem outra gafe ao citar em seu discurso como exemplo dos problemas que levanta a atual lei de imigração britânica que um ex-presidiário estrangeiro evitou sua deportação com a invocação de seu direiro legal à vida familiar “porque tinha um gato” no Reino Unido.

Rapidamente, o principal tribunal do país emitiu um comunicado em que esclareceu que não foi o gato o que permitiu ao interessado permanecer no país, mas um erro do próprio Ministério do Interior na aplicação de suas regras.