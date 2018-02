Primal Scream: para comemorar os 20 anos do maior clássico

Pedro Antunes

As batidas latinas no início parecem ter saído direto de Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Mas se trata de Movin’ On Up, faixa de abertura de Screamadelica, disco clássico do Primal Scream, que completa, em 8 de outubro deste ano, 20 anos de lançamento.

A banda escocesa está comemorando o aniversário através dos grandes festivais de verão na Europa (como o Glastonbury, na Inglaterra, e o Benicassim, na Espanha) e trará o show, com todo o disco executado na íntegra, ao vivo, também para o Brasil. O show por aqui fará parte do Popload Gig Festival, criado pelo colunista do Estado de S. Paulo Lúcio Ribeiro.

O vocalista Bobby Gillespie e seu grupo se apresentam no dia 24 de setembro, um sábado, no HSBC Brasil, com preços que variam de R$ 100 (cadeira alta) a R$ 200 (camarote). No mesmo dia, no Rio de Janeiro, Snow Patrol e Red Hot Chili Peppers encabeçam a noite mais pop rock do Rock In Rio.

Para se começar a ter um gostinho do que é ver todo o disco executado na íntegra, chega o DVD Screamadelica Live, pela ST2, numa brilhante apresentação registrada no Olympia, em Londres, em 26 de novembro do ano passado. A gravação se torna ainda mais emocionante por ser a primeira vez que a banda executava o álbum inteiro.

Screamadelica é revolucionário por ter trazido para a superfície do mainstream a acid house, música eletrônica que já agitava os pequenos clubes de Londres. Com um grande show de luzes, o som se torna ainda mais psicodélico. Bobby Gillespie ainda está em forma – pelo menos a sua voz está. Suas dancinhas, desengonçadas, trazem mais diversão. Como se precisasse. O álbum é um clássico. No estúdio ou ao vivo.