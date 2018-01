Primal Scream lançará novo álbum em maio

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

A espera por músicas inéditas do Primal Scream já tem data para acabar. O grupo anunciou que o novo álbum estará nas lojas a partir do dia 6 de maio. O disco vai se chamar More Light.

O lançamento vai quebrar um jejum que já passa de 5 anos desde o último álbum, que foi o Beatiful Future de 2008. Durante esse tempo o Primal Scream realizou no ano passado a turnê “Screamadelica”, que foi um sucesso entre os fãs. Isso porque os shows comemoravam os 20 anos desse disco que marcou o rock internacional nos anos 90.

Já o novo trabalho vai contar com as participações de Mark Stewart, do The Pop Group, e do ex-Led Zeppelin Robert Plant. O astro do rock ainda deu uma entrevista falando sobre essa participação para a revista especializada Mojo. Ele disse que se interessou pela fase que vive o Primal Scream de reviver os sons de anos atrás, adotando uma roupagem atual para um passado glorioso.

Disco vai se chamar ‘More Light’ – Divulgação

Mesmo assim, os fãs podem esperar a mesma inovação que acompanhou o grupo durante todos esses anos. Vale lembrar que, em setembro, o vocalista Bobby Gillespie falou como seria o álbum para a Q Magazine.

Na ocasião ele descreveu como “Um álbum de rock ‘n roll, mas um rock ‘n roll moderno. Um rock consideravelmente psicodélico, do tipo que é baseado no som da guitarra, mas usada de uma maneira orquestral, não do jeito comum com que as pessoas produzem discos de rock”.