Primal Scream fará show no Brasil em setembro

Luciano Borborema – Território Eldorado

Dia 24 de setembro, no HSBC Brasil, o Primal Scream volta ao Brasil e toca como uma das atrações da 7ª edição do festival Popload Gig. A apresentação será toda baseada no seu grande álbum Screamadelica (1991).

O disco ganhou destaque no mundo da música por ter ajudado a colocar a dance music e o techno dentro do rock alternativo. Com isso, o álbum figura na lista dos 50 álbuns que mudaram a música. Esse ranking é do jornal The Guardian.



Os integrantes do Primal Scream. (Divulgação)Vão se apresentar também na programação do Popload Gig, mas em datas diferentes, a banda inglesa Metronomy e o grupo americano composto apenas com integrantes mulheres, o Warpaint.

A apresentação do Metronomy é no dia 31 de agosto, no Beco 203, enquanto o Warpaint toca na cidade em 8 de outubro. O local ainda será definido. Saiba mais no site oficial do Popload Gig.