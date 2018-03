Primal Scream apresenta 'Screamadelica' em SP

do Território Eldorado

A banda britânica Primal Scream é atração do festival Popload Gig, que ocorre hoje, no HSBC Brasil, em São Paulo. O repertório do show é formado pelas canções do cultuado disco Screamadelica, lançado originalmente em 1991.

Os ingressos estão à venda pelo site ingressorapido.com e custam entre R$ 100 e R$ 200. As entradas também podem ser adquiridas diretamente na bilheteria da casa de shows.

Capa de Screamadelica

Um dos mais influentes álbuns na década de 90, Screamadelica mistura rock, soul, dub, dance e eletrônica, além da natural referência aos Rolling Stones. O NME definiu como “o disco que mudou a música para sempre”. Em fevereiro deste ano, com parte da comemoração dos 20 anos do álbu, a banda de Bobby Gillespie iniciou turnê mundial, que agora chega ao Brasil.

Nas lojas, o disco foi relançado tanto em vinil, quanto em CD (duplos e remasterizados). Para os fãs mais aficionados, há também uma caixa luxuosa, que incluem quatro CDs, dois discos de vinil, um DVD (com making of), um livro de 50 páginas, feltros para toca-discos, uma camiseta e cartazes com variações da sua arte original.

Quando: 24 de setembro

Onde: HSBC Brasil (SP)

Quanto: De R$ 100 a R$ 200