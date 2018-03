Primal Fear inicia a invasão alemã em São Paulo

Marcelo Moreira

A invasão do metal alemão em São Paulo neste ano terá simplesmente gigantes do estilo como Blind Guardian, Helloween, Grave Digger e Primal Fear. Esta última será a atração do próximo dia 27 de feveireiro. no Carioca Club, em São Paulo, ao lado dos canadenses do Anvil. A “All the Over Tour 2011” também passará pelo Rio de Janeiro e por São Luís (MA).

O Primal Fear ainda divulga o ótimo CD “Live in the USA 2010”. A banda está soando mais pesada e mais coesa, com o cantor Ralf Scheepers cantando cada vez melhor e mais agressivamente.

O vocalista, aliás, acabou de lançar seu primeiro álbum solo, “Scheepers”, pela gravadora italiana Frontiers Records. São 11 canções inéditas, mais uma versão para “Before the Dawn”, do Judas Priest. Ralf tocou todos os instrumentos no álbum, com excessão dos solos de guitarra, que ficaram a cargo do excelente guitarrista do Rage, o russo Victor Smolski.

Também participam do álbum Kai Hansen (Gamma Ray, na faixa “The Pain of the Accused”), Metal Mike (guitarrista da banda de Rob Halford, na faixa que abre o álbum, “Locked in the Dungeon”), o vocalista Tim ‘Ripper’ Owens (que faz um dueto com Ralf em “Remission of Sin”), Sander Gommans (ex-After Forever) e Snowy Shaw (Therion), além dos companheiros de Primal Fear Mat Sinner, Magnus Karlsson e Alex Beyrodt.

Lista de músicas de “Scheepers”:

1. Locked In The Dungeon

2. Remission Of Sin

3. Cyberfreak

4. The Fall

5. Doomsday

6. Saints Of The Rock

7. Before The Dawn

8. Back On The Track

9. Dynasty

10. The Pain Of The Accused

11. Play With The Fire

12. Compassion

Primal Fear – 27/02/2011 – São Paulo/SP



Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2.899

Horário: 20h00

Ingresso: R$ 80,00 (pista/camarote 1º Lote)

Pontos de venda: lojas Paranoid Records (11 3221-5297), Die Hard (11 3331-3978) (Galeria do Rock, São Paulo) e Metal CDs (11 4994-7565 (Santo André/SP)

Vendas pela internet: www.ticketbrasil.com.br

Informações: 11 7520-0721