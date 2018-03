Pretensiosos, Metallica e Lou Reed derrapam em 'Lulu'

Marcelo Moreira

Como seria a junção do peso das guitarras do Metallica com as músicas densas e sombrias de Lou Reed? Essa foi a pergunta que dominou os dias após o anúncio de que as duas lendas do rock estariam gravando um álbum juntos. A notícia provocou temores nos fãs de rock pesado, que estavam comemorando o início do retorno do quarteto californiano às origens com o bom álbum “Death Magnetic”, seu último lançamento.

Houve quem achasse que o trabalho corria o risco de transformar em um “Mirrorball” sem inspiração – este foi o álbum que o Pearl Jam gravou com Neil Young em 1995, quando a banda grunge serviu de banda de apoio e escada para as boas músicas e letras do bardo canadense.

O álbum “Lulu”, que junta Lou Reed e Metallica, foi disponibilizado no site especial dos dois artistas (www.loureedmetallica.com/listen-to-lulu.php) um dia depois de ter vazado na internet, em milhares de blogs e sites específicos. E alguns dos principais temores dos fãs do Metallica se concretizaram.

O quarteto realmente se transforma em uma banda de apoio para o estilo de vocal declamatório de Lou Reed. O cantor norte-americano abusa do estilo e acaba por travar o peso das guitarras de James Hetfield e Kirk Hammett. O álbum parece que nunca engrena, patina nas melodias ora sofisticadas, ora repetitivas, e acaba cansar o ouvinte que espera mais velocidade e mais pancada.

Se o Pearl Jam aceitou de bom grado ser apenas uma banda de apoio para Neil Young, não era isso que os apreciadores de rock pesado esperavam do Metallica. Por mais que os vocais de Hetfield complementem as letras soturnas e até casem com as declamações de Reed em alguns momentos, fica incômodo perceber o papel de coadjuvante do quarteto.

O som pesado não comanda o show. Não conduz a obra. Tudo foi elaborado e arranjado para que a voz sombria de Reed e seu estilo narrativo ficassem à frente, dando tom do álbum e conduzindo as músicas na quase totalidade do tempo. Não há riffs clássicos de guitarra pesados. O thrash metal nem dá as caras. Predominam os climas, as jams, ruídos e passagens construídas a partir de feedbacks.

Desde o começo estava claro que não seria um álbum de fácil audição. “Lulu” foi concebido para ser conceitual desde o começo. E Lou Reed caprichou nas letras – talvez a sua grande especialidade.

A pretensão literária, no bom sentido, coloca a obra em termos líricos em outro patamar, mas isso não é o suficiente para que a estranheza em relação ao trabalho como um todo seja dissipada. Tudo é muito diferente, para o bem e para o mal.

De forma deliberada, Reed e o Metallica abandonaram o formato clássico do rock. É experimental no conceito, na execução e na composição. Beira a ópera-rock, embora não haja exatamente um fio condutor melódico e instrumental para interligar as músicas. E essa talvez seja a grande dificuldade para ouvir “Lulu”, ao menos em um primeiro momento. Os artistas demoram a dizer a que vieram. Enquanto isso, quem queria ouvir um pouco de rock continua perdido.



Integrantes do Mettalica e Lou Reed. (Divulgação)

Enquanto Reed recita as letras em “Brandenburg Gate” e “The View”, as duas que abrem “Lulu”, o Metallica tenta juntar cacos para emular uma sonoridade pesada, mas que remete ao hard rock robusto que a banda tentou fazer em “Load” e “Reload”.

O quarteto tenta, mas o esquema elíptico implantado nas duas faixas torna o instrumental confinado e uma única fórmula. Hammett e Hetfield até demonstram que querem escapar, mas esbarram na estrutura de formato erudito, especialmente em “Brandenburg Gates”.

“Mistress Dread” lembra pouco os bons tempos, com uma estrutura musical soa mais rápida e redonda, mesmo que Lou Reed mantenha o esquema de declamação e postura de voz em tom solene. No mesmo tom vem “Iced Honey”, que é um hard rock mais acessível, remetendo a algumas passagens mais “rockers” da carreira de Lou Reed.

No restante do álbum, o tom conceitual domina e acentua a sensação de estranheza. A ópera-rock parece que vai decolar em alguns momentos, mas esbarra em alterações bruscas de andamento e no confinamento instrumental da estrutura propositadamente erudita.

É uma grande trilha sonora para uma peça de teatro de um titã do gênero, como o russo Anton Tchekov, por exemplo, mas nem mesmo assim funciona no todo. “Pumping Blood”, “Frustratios”, “Dragon”, “Junior Dad” e “Chat on Me” enquadram-se neste esquema, mas fica a sensação de que falta alguma coisa.

Talvez seja prematuro definir se “Lulu”, uma sinfonia com aspiração a clássico teatral, – e letras densas e sombrias de inegável qualidade – é um bom álbum, uma obra-prima ou fracasso tremendo diante de tanta pretensão.

É um desafio encarar suas músicas e manter a concentração para acompanhar a história inspirada nas peças “O Espírito da Terra” e “A Caixa de Pandora”, do escritor expressionista alemão Frank Wedekind, que contam a história de uma dançarina, que juntas são mais conhecidas como “Peças de Lulu”. Os textos, que já inspiraram vários trabalhos artísticos, seriam inicialmente adaptados por Lou Reed em uma produção teatral nos Estados Unidos.

Como encarar “Lulu”? Seria o caso de, em uma analogia bem grosseira, tratar o álbum como se fosse um livro do escritor russo Fiodor Dostoievski, geralmente denso, mas de reconhecida qualidade? Ou a analogia correta seria uma ópera do alemão Richard Wagner, com toda sua complexidade ou carga dramática.

Prefiro encarar como uma obra de rock simplesmente. E neste aspecto “Lulu” decepciona por reduzir o peso a um mero acompanhamento das récitas de Lou Reed e por colocar o Metallica e as guitarras como coadjuvantes.

Talvez melhore com o tempo e com mais audições. Mas pretensão que envolve todo o projeto, mesmo que antecipadamente considerado ambicioso, jogou por terra as expectativas. Os temores dos fãs de rock pesado se justificaram.