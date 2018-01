Preocupação o tempo todo com o fã: o que Bruce Springsteen pode ensinar aos empreendedores

Filipe Araújo/Estadão Bruce durante show em São Paulo

São 28 álbuns de estúdio. Sete registros de shows gravados e 12 DVDs lançados. Ele é dono daquele que é considerado o melhor show de rock da atualidade. E uma das principais atrações do festival Rock In Rio. O cantor, compositor e guitarrista Bruce Springsteen, um dos maiores nomes da música norte-americana tem chamado a atenção no País pela atenção que dispensa aos fãs. E essa característica pode ajudar o empreendedor a entender o que é preciso fazer para transformar consumidores em clientes, verdadeiros devotos dos produtos ou serviços ofertados.

A primeira lição que Bruce mesmo que involuntariamente deixa aos empreendedores é a de que não importa a quantidade de fãs (ou clientes). O atendimento deve ser espetacular, inesquecível. Na última quarta-feira, dia 18, o músico acompanhado pela E-Street Band tocou para sua menor audiência em anos – não há divulgação oficial do público presente no Espaço das Américas, mas estima-se que cerca de 5 mil pessoas acompanharam a apresentação. Vale lembrar que Bruce costuma tocar apenas em estádios – na sua recente passagem pela Itália ele apresentou-se no San Siro para mais de 50 mil pessoas.

O músico poderia desprezar os fãs e realizar uma apresentação morna. Mas todo fã é importante (todo cliente também) e o show de Bruce Springsteen teve aproximadamente três horas e meia de duração. E o contato com o público foi intenso. Ele pulou na audiência, fez um namorado pedir a namorada em casamento e, depois de tudo isso, ainda retornou sozinho ao palco para tocar uma última canção. Apenas com sua voz, violão e uma gaita.

Mas se o cliente é importante, customizar o que você pretende entregar conforme o gosto do cliente também. Isso vale para os empreendedores. E para o mundo da música. Bruce sabe disso e abriu o show de São Paulo executando uma versão – cantada em ótimo português – da música Sociedade Alternativa de Raul Seixas. Conquistou o publico consumidor na mesma hora.

Mas os ensinamento de The Boss – apelido que diz muito sobre a personalidade do músico – não param com as observações mais atentas da passagem do cantor pelo Brasil. E vale registrar que ele, ao chegar para o show em São Paulo, fez questão de caminhar até os fãs para tirar fotos. Bruce tem uma equipe de primeira. A E Street Band é composta por 17 músicos capazes de executar com eficiência todo o extenso repertório do artista. E a qualificação da mão de obra é importante para deixá-lo improvisar o quanto quiser no palco. E ele costuma fazer muito isso. O tempo todo. Sempre pensando em agradar o consumidor-cliente.