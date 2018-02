Porão do Rock -15 anos de muito barulho em Brasília

Vitor Santana – do site Rock Express

Quinze anos de existência. Não é qualquer evento que chega a tal marca e ainda se torna um dos principais festivais de rock do país. Quinze é um número cabalístico para o Porão do Rock (PDR), já que foi esse o número de bandas de Brasília que se reuniram para formar o evento, que realiza sua edição de debutante nos dias sete e oito de setembro deste ano.

O PDR abre espaço para bandas independentes no início de carreira e que se destacam no cenário musical e também apresenta nomes já consagrados do rock nacional e internacional. O evento que começou literalmente no subsolo do Distrito Federal e ganhou as arenas e ginásios de esportes e abriga uma média de 15 mil pessoas por noite.

Uma marca registrada é ser eclético quando o assunto é rock. Do alternativo e independente até o heavy metal, passando pelo punk e rockabilly. Assim como nas edições anteriores, o 15° PDR aponta os holofotes para o cenário rock brasiliense, com 17 bandas selecionadas para o festival.

O sudeste será representado por bandas como Almah (SP), liderada por Edu Falaschi, os veteranos do Claustrofobia (SP), o maior nome do metal brasileiro no exterior, Sepultura (MG). Outra novidade é o Viper (SP) que voltou à atividade recentemente para comemorar os 25 anos de estrada.

Na ala internacional temos os sarcásticos e beberrões do Red Fang (EUA), o Trivium (EUA) quebrando tudo com riffs agressivos e bem cadenciados, Kyuss Live! (uma “reencarnação” da banda californiana Kyuss), o rock alternativo de Gaz Coombes (UK) e os uruguaios do Motosierra para fechar a cota de bandas gringas no Porão do Rock.

SERVIÇO

15° Porão do Rock

Dias: 7 e 8 de setembro

Local: Complexo do Ginásio Nilson Nelson (DF)

Valor: R$10,00 antecipado e R$15,00 na portaria (valores referentes à meia-entrada por noite). No dia dos shows, o público deve levar 1Kg de alimento não- perecível para serem doados a instituições de caridade dentro do projeto Rock Contra a Fome.

Mais informações: http://www.poraodorock.com.br/