Polysom prepara para nova tiragem de LPs dos Los Hermanos

da equipe Combate Rock

Programada para chegar às lojas essa semana, a caixa de luxe contendo a discografia completa do Los Hermanos em LP esgotou toda a primeira tiragem durante a pré-venda. A Polysom iniciou essa semana a prensagem de mais 500 unidades, em regime de urgência, para atender a imensa procura pelas caixas e pelos discos avulsos.

Com supervisão do próprio grupo, o projeto consta do lançamento dos quatro álbuns de estúdio e de uma linda caixa de luxe contendo os quatro discos e mais um item exclusivo, o álbum “Los Hermanos na Fundição Progresso”. Tudo em LPs de 180 gramas, com prensagem premium de alta qualidade. São três discos duplos (“Bloco do Eu Sozinho”, “Ventura” e “Los Hermanos na Fundição Progresso”) e dois simples (“Los Hermanos” e “4”). Com exceção do “Los Hermanos na Fundição Progresso”, todos os LPs estão sendo vendidos separadamente. Os álbuns estão disponíveis nas lojas do ramo e no site exclusivo da loja da Polysom: www.lojapolysom.com.br