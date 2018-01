Planeta Terra ganha força este ano

Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

Após um ano de incertezas no mercado de shows do País, a Time For Fun, braço nacional da gigante Live Nation, investiu em hegemonia e estabilizou a situação. Os grandes shows no horizonte não devem decepcionar em termos de vendas como fizeram Lady Gaga e Madonna em 2012. Black Sabbath e One Direction estão com ingressos esgotados. A demanda para Justin Bieber é alta. Realizado pela T4F, o combalido Planeta Terra ganhou força este ano, além de uma edição argentina, anunciada na semana passada. O festival, que acontece no dia 09 de novembro, e teve pormenores divulgados em coletiva de imprensa nesta terça-feira, tampouco tem ameaças substanciais, já que o concorrente Lollapalooza agora também pertence à T4F.

“Temos de matar um leão por dia, mas o mercado tem respondido”, disse, em entrevista, o diretor artístico da T4F, Alexandre Faria, lembrando que os ingressos do Terra estão no terceiro lote. Sobre a versão argentina do festival, que acontece uma semana depois da brasileira, Faria mostrou cautela: “Estamos fazendo de forma reduzida, para 10 mil pessoas, com expectativa de crescer nas próximas edições”, disse. Na coletiva, foram divulgados os horários e palcos do festival, que acontece na pista do Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. Blur fecha o palco principal do evento, às 21h30, em seguida de Beck, que às 20h encerra o palco alternativo. Antes dos dois, Lana del Rey e The Roots tocam, com a primeira às 19h30.

Transitar pelo Planeta Terra2013 deve ser tranquilo como no Jockey Club, ao contrário das edições no Playcenter, em que o fluxo de um palco para o outro era engarrafado por brinquedos e catracas. Os palcos ficam localizados no lado direito da pista e são acessados por uma única entrada. Do outro lado, ficam sanitários, um tobogã, alimentação e o camarote. Ao fim do percurso, há uma roda gigante. Ingressos podem ser adquiridos pela bilheteria oficial do Credicard Hall (sem taxa de conveniência), em locais de venda indicados no site da T4F, ou pelo telefone 4003-5588. Os preços são R$175 (meia) ou R$350.