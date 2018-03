Planeta Terra Festival anuncia banda Travis e completa escalação da edição 2013

do blog Roque Reverso

A organização do Planeta Terra Festival e a Time For Fun anunciaram a última atração internacional da edição de 2013. O nome da vez é o da banda Travis, que vem pela primeira vez ao País. Ao lado grupo brasileiro Hatchets, o Travis completa o line-up do evento que será realizada no dia 9 de novembro no Campo de Marte, em São Paulo.

Eles se juntam ao Blur, que é o headliner do festival, ao cantor Beck, à banda Palma Violets e à cantora Lana Del Rey, além das atrações nacionais Clarice Falcão, BNegão e os Seletores e O Terno.

Os ingressos para o Planeta Terra Festival 2013 já estão no segundo lote. Enquanto os preços das entradas no primeiro lote para Pista eram de R$ 300,00, com meia-entrada a R$ 150,00, os do segundo lote saem por R$ 330,00 e R$ 165,00, respectivamente. No terceiro, os ingressos custam, pela ordem, R$ 350,00 e R$ 175,00. As entradas estão sendo vendidas pela Tickets for Fun no site: www.ticketsforfun.com.br.

Será a sétima edição do Planeta Terra Festival. Criado em 2007, o evento já trouxe ao Brasil nomes como Iggy Pop, Pavement, The Breeders, Devo, Jesus & Mary Chain, Phoenix, Smashing Pumpkins, Sonic Youth e The Offspring. As edições do Festival de 2007 e 2008 aconteceram na Vila dos Galpões e as edições 2009, 2010 e 2011 no Playcenter, em São Paulo.

Em 2012, o festival foi realizado em outubro no Jockey Club de São Paulo. Entre os nomes do evento do ano passado, destaque para as apresentações do Suede, do Garbage, do Kings of Leon e do Gossip.

Especificamente em relação ao Travis, a banda escocesa de pop rock já vendeu mais de 11 milhões de álbuns e foi headliner dos principais festivais de música do mundo, como Glastonbury, no Reino Unido. A primeira visita ao Brasil acompanha o lançamento do sétimo álbum, “Where You Stand”, o primeiro em cinco anos.