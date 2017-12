Planeta Terra confirma local e anuncia Blur, Beck e Palma Violets

A organização do Planeta Terra Festival e a Time For Fun confirmaram que a edição de 2013 será realizada no dia 9 de novembro no Campo de Marte, em São Paulo. Além do local e da data exata do evento, anunciaram as três primeiras atrações do festival: a banda britânica Blur, que é o nome principal, o cantor norte-americano Beck e o grupo Palma Violets, também do Reino Unido.

Mais detalhes sobre o line-up do evento serão divulgados em breve, bem como as tão aguardadas informações sobre a venda de ingressos.

É a segunda vez que o Blur vem ao Brasil. A primeira vez foi em 1999. Quanto ao cantor Beck, ele tocou no Rock in Rio de 2001. Já o Palma Violets, a banda é apontada como uma das sensações do novo rock britânico e estreia em solo brasileiro.

Esta será a sétima edição do Planeta Terra Festival. Criado em 2007, o evento já trouxe ao Brasil nomes como Iggy Pop, Pavement, The Breeders, Devo, Jesus & Mary Chain, Phoenix, Smashing Pumpkins, Sonic Youth e The Offspring.

As edições do Festival de 2007 e 2008 aconteceram na Vila dos Galpões e as edições 2009, 2010 e 2011 no Playcenter, em São Paulo.

Em 2012, o festival foi realizado em outubro no Jockey Club de São Paulo. Entre os nomes do evento do ano passado, destaque para as apresentações do Suede, do Garbage, do Kings of Leon e do Gossip.