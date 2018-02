Planet Hemp relança primeiros discos em vinil

E+

Divulgação

Essa é para os fãs de Planet Hemp. A Polysom vai lançar em vinil os dois primeiros álbuns da banda: Usuário (1995) e Os Cães Ladram mas a Carvana não Pára (1997). Neste momento, o grupo está em turnê pelo País. As edições chegam ao mercado com as artes originais.

No início, o Planet Hemp chamou atenção não só pelas letras pró-maconha, mas também pela variedade de gêneros trabalhada pelo grupo: rock, rap, funk, hardcore e psicodelia. Marcelo D2 virou astro nacional, com uma carreira consolidada até fora da banda.

D2, aliás, dividiu os vocais no primeiro disco com BNegão. Na guitarra, Rafael Crespo, baixo, Formigão e, ainda, a “batida perfeita” de Bacalhau. Também participaram do projeto, o DJ Zé Gonzales e o vocalista Black Alien. Dentre os hits, Legalize Já e Mantenha o Respeito.

No segundo trabalho, o samba e a bossa nova entraram mais nitidamente no repertório, com o hit Queimando Tudo puxando o disco, que vendeu mais de 250 mil cópias.