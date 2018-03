Pitty enfim faz rock de verdade, mas derrapa nas versões

do Estadão.com

Pitty subiu ao Palco Mundo na última noite do Rock in Rio 2011 com repertório só de grandes sucessos. A cantora abriu a apresentação com Anacrônico, faixa-título do álbum lançado pela cantora em 2005.

O público respondeu bem a canções como Equalize, Me Adora e a música que alçou a cantora às paradas de sucesso, Máscara.

Em uma edição marcada por várias homenagens, a roqueira baiana incluiu Se Você Pensa, de Roberto Carlos no setlist. E, de improviso, como ela mesma afirmou, encerrou o show com Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, que fez o público pular muito.