Piratas???? Quem são os piratas????

Maurício Gaia

Em um post publicado nesta semana neste Combate Rock, Marcelo Moreira abordou a questão da pirataria e dos planos do Partido Pirata BR (notem que não é um partido constituído, mas que pretende sê-lo, como é o Partido Pirata na Suécia).

A posição do meu amigo é clara: quem faz download de conteúdo protegido por direitos autorais é criminoso, assim como os grupos que defende mudanças na legislação de direitos autorais.

Esta discussão já foi pauta de um podcast, onde eu expliquei não só minha posição, como mostrei que boa parte da gritaria da industria fonográfica é porque uma cadeia de produção extremamente rentável, que garantia altas margens de lucro foi quebrada – e quase nada foi feito para se pensar um novo modelo, que buscasse a manutenção do negócio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eu, particularmente, acho o assunto mais afeito a advogados do que a palpiteiros, como somos aqui os membros deste Combate Rock, mas vamos lá, a alguns pontos que merecem ser abordados.

Primeiro, temos que fazer a distinção entre a indústria que existe por trás do camelô que vende DVD ou CD na banquinha da rua e o usuário de internet que baixa filmes e música em sua casa.

O camelô é um cara que está buscando sua sobrevivência, mas a cadeia de produção que está por trás dele é a que ganha dinheiro com a pirataria. Você, que enquanto lê este post, está baixando a discografia completa do Black Sabbath não pode ser colocado na mesma categoria do cara que ganha um bom dinheiro fazendo a reprodução de DVDs e CDs.

Outro ponto é que, em muitos casos, o detentor dos direitos autorais não é o autor da obra. Na verdade, na maioria dos casos. O que o autor recebe é uma parte de seu direito.

Quando recebe – só acompanhar o quebra-pau que está acontecendo graças aos desvios e irregularidades encontradas no Ecad recentemente.

Vários artistas do passado não têm suas obras disponíveis para o público por razões que vão desde conflitos entre os detentores dos direitos sobre suas obras ou falta de interesse mercadológico de gravadoras. Nestes casos, para encontrar algo destes, só recorrendo ao download dito ilegal.

Finalmente, cabe a discussão em si sobre os tais direitos autorais. Boa parte das leis que estabelecem, ou melhor, que protegem os direitos do autor de uma obra, tem como inspiração o direito patrimonial, cuja origem está no common law, surgidos nos séculos XII e XIII.

As regras básicas das leis de direito autoral foram criadas mais tarde, no século XIX. É mais do que necessário que se proponha um novo conjunto de regras, contemplando o mundo em que vivemos e considerando os equipamentos que temos à disposição.

E, na verdade, a discussão sobre propriedade intelectual não passa somente pela música ou cinema. Passa, principalmente, onde está MUITO DINHEIRO, pela indústria farmacêutica e pela indústria de hardwares e softwares.

São estes os pontos apontados pelo Partido Pirata – eu, particularmente, não concordo com sua plataforma, onde sugere uma redução para cinco anos para utilização comercial de trabalhos publicados. Mas é ponto de discussão.

Existem outras propostas de flexibilização dos direitos autorais, como as licenças Creative Commons. Se você acha que isto pouco tem a ver com sua vida, você está enganado – boa parte dos servidores que sustentam a internet são servidores Apache, com sistema operacional Linux, ou seja, baseado em software livre. Ou até mesmo o remédio genérico que você compra em qualquer farmácia.

No que diz respeito ao tema deste Combate Rock, que é música, o que ocorre é que gravadoras viram um Napster surgirem embaixo de seus narizes e, ao invés de correr atrás para oferecer um serviço bacana, que cativasse os consumidores, perdeu tempo e muito dinheiro com advogados.

Conseguiu fechar alguns serviços, fazer alguns acordos, mas aí, os arquivos já estavam sendo distribuídos, seja através de sistemas p2p, seja através de blogs, seja através de downloads de servidores instalados no Leste Europeu.

Outra grande indústria de entretenimento, a do cinema, buscou outra saída: tratou de juntar-se a outras empresas para oferecer serviços que entreguem o conteúdo com qualidade, economia e conforto ao usuário – quem já baixou filme sabe que é necessário ter uma boa velocidade de conexão, paciência para buscar o arquivo do filme com uma boa qualidade, ir atrás de legenda, etc etc etc e ainda por cima, correndo-se o risco de, ao final do download ter em sua máquina a versão pornô de Branca de Neve, quando o objetivo era ter uma tarde de lazer com as crianças. Netflix, Hulu, Virgin VOD ou Apple TV são bons exemplos e que garantem aos estúdios uma boa receita.

Por fim, acredito que existem outros modelos que possam garantir receita a artistas – Radiohead foi um exemplo, a cena do tecnobrega do Pará, iTunes, Pomplamoose, enfim, existem trilhas que estão sendo abertas. Basta parar de chororô e por as mãos e as cabeças à obra.