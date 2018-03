Pink Floyd luxuoso chega hoje às lojas

Bento Araújo – ESPECIAL PARA O ESTADO

Quando Plutão foi descoberto, em 1930, acreditava-se que Saturno era o único planeta com anéis do sistema solar. Os anéis de Urano foram descobertos somente em 1977, seguidos pelos de Júpiter e de Netuno.

É mais ou menos essa linha de raciocínio que o antigo fã do Pink Floyd deve estar seguindo, apenas para convencer a si mesmo que ele deve trocar mais uma vez a sua coleção – afinal de contas, assim como os anéis dos planetas, algo de novo deve ter sido descoberto nos sagrados arquivos do baterista Nick Mason.

O itinerário galáctico da EMI envolve muitas paradas. A primeira delas acontece hoje, com o relançamento dos 14 CDs oficiais da banda, todos meticulosamente remasterizados por James Guthrie, co-produtor de The Wall.

O que impressiona não é a milésima escavação do imponente catálogo do grupo, mas sim o posicionamento de sua extensa obra em conjunto. Ouvidos e visualizados em perspectiva, cada parada dessa jornada espacial do Pink Floyd em formato de disco ganha ares de soberania. É exatamente isso que oferece Discovery, o nome do box que reúne os discos mais um livro criado pelo capista oficial da banda, Storm Thorgerson.

Outros boxes, exclusivos para discos como The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here e The Wall, também serão lançados, com material inédito e muitas quinquilharias destinadas àquele fã interessado também nos anéis dos planetas.