Phoenix promete novo álbum para 22 de abril

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

No dia 22 de abril, os franceses do Phoenix vão lançar seu novo álbum de estúdio.Bankrupt! é o quinto disco do grupo e o primeiro de inéditas desde Wolfgang Amadeus Phoenix, lançado em 2009.

Além de anunciar a data de lançamento do álbum, a banda divulgou a capa do disco e os nomes das dez faixas do trabalho. Confira abaixo a lista de músicas e a capa do álbum.



(Divulgação)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lista de músicas de Bankrupt!

1. ‘Everything’

2. ‘The Real Thing’

3. ‘S.O.S. In Bel Air’

4. ‘Trying To Be Cool’

5. ‘Bankrupt!’

6. ‘Drakkar Noir’

7. ‘Chloroform’

8. ‘Don’t’

9. ‘Bourgeois’

10. ‘Oblique City’