Peter Murphy vem a SP para show único de homenagem aos 35 anos do Bauhaus

Essa é para o público que viveu os Anos 80 e toda a onda pós-punk que fez sucesso no mundo inteiro. Nada menos que Peter Murphy, ex-vocalista do já extinto Bauhaus vem a São Paulo para apresentação única no dia 14 de agosto. Ele celebrará, no Carioca Club, os 35 anos do grupo britânico com a “Mr. Moonlight Tour”, na qual só canta clássicos do repertório dos reis do rock gótico.

De acordo com a produtora 8×8 Live, a volta de Murphy terá o vocalista com um set list exclusivo de clássicos do Bauhaus, que o tornou famoso mundialmente antes de iniciar carreira solo.

Normalmente, o cantor e compositor britânico costuma dedicar muito pouco do repertório de seus espetáculos solo ao repertório do Bauhaus. Desta vez, no entanto, ele irá mergulhar de cabeça no legado de sua antiga banda, para delírio de seus inúmeros fãs.

A divulgação do serviço completo, incluindo preços de ingressos e inicio das vendas acontece na quarta-feira, dia 22. A página da 8×8 Live no Facebook é o melhor lugar para se atualizar sobre as novidades.