Peter Murphy cancela show em São Paulo

Uma triste notícia para os fãs de Peter Murphy, o mítico vocalista do Bauhaus. O show que o músico faria no mês que vem em São Paulo, foi cancelado nesta terça-feira (26).

De acordo com a produção do show, a “greve nos consulados brasileiros prejudicou o processo normal dos vistos em tempo hábil”.

A apresentação de Peter Murphy no Brasil seria no Cine Joia, no dia 6 de julho. Nos próximos dias será revelado detalhes para quem comprou ingressos.

Peter Murphy. (Divulgação)