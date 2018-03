Peter Hook, ex-Joy Division e New Order, vem ao Brasil em outubro

do Território Eldorado

Peter Hook – Divulgação

Na programação de shows para os próximos meses, o baixista Peter Hook, que integrou os grupos Joy Division e depois o New Order, confirmou que vai se apresentar no Brasil no começo de outubro.

Ele está numa turnê em que resgata alguns dos sucessos do New Order, na maioria faixas dos primeiros discos. Pra quem não se lembra, ele e os outros integrantes do Joy Division formaram o grupo depois da morte do vocalista Ian Curtis. Eles estrearam com o álbum Movement, de 1981.

Atualmente, Peter Hook se apresenta junto com a banda The Light, e chegou até a ter alguns atritos com os antigos membros do New Order quando eles voltaram a tocar juntos, mas sem a presença dele.

O show, então, do The Light com Peter Hook será no dia 4 de outubro no Cine Jóia, e os ingressos podem ser comprados a partir de hoje pela internet. Os valores vão de R$ 60 a R$ 160.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SERVIÇO:

The Light com Peter Hook

Cine Jóia – SP

Dia 4 de outubro

Ingressos: R$ 60 a R$ 160