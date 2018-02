Peter Banks, ex-guitarrista do Yes, morre aos 65 anos

Reuters

Peter Banks, um dos membros da banda britânica de rock progressivo Yes e seu guitarrista original, morreu em sua casa, em Londres, aos 65 anos. Um comunicado no site de Banks disse que ele faleceu no dia 7 de março e foi encontrado em sua casa depois de não comparecer a uma sessão de gravação.

Considerado por muitos como um pioneiro da guitarra do rock progressivo, sua morte foi lamentada pelos integrantes da banda Yes, formada em 1968, em um comunicado.

“Estamos profundamente entristecidos em saber da morte de nosso colega de banda e membro fundador do Yes, Peter Banks”, afirmou o comunicado. “Ele era uma grande peça do conjunto que fez o Yes o que ele é, e nossos pensamentos, sinceras condolências e orações estão agora com ele e sua família. Peter, nós sentiremos enormemente sua falta”, acrescentou a banda no comunicado.

De acordo com uma declaração oficial à imprensa, Banks participou nos dois primeiros álbuns do Yes, que ficou conhecido por seu estilo sinfônico e instrumentação complexa.

Banks depois formou o grupo Flash e lançou três álbuns elogiados pela crítica, antes de formar outra banda, chamada Empire. Ele lançou cinco álbuns solo ao longo de sua carreira.

(Reportagem de Tom Brown)