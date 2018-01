SP terá a celebração do metal nacional dos anos 80

Marcelo Moreira

Por que exumar corpos de bandas fracassadas e inúteis? Mais do que a extrema deselegância, o que choca é a desinformação que domina parte expressiva do público que acha que gosta de rock. Quando o projeto Peso Brasil foi iniciado, em janeiro de 2013, muita gente escarneceu e pilheriou, tirando sarro das bandas de metal nacional que tiveram vida curta e que estavam sendo “exumadas” olha o termo de novo) para servirem de piada. As pessoas que disseram tal bobagem foram as mesmas que louvaram a realização dos concertos que relembraram os 30 anos do “Começo do Fim do Mundo”, ocorridos no ano passado, em memória da data histórica do movimento punk paulistano – e com a presença de bandas importantes, na ativa ou reunidas especialmente para a data.

O preconceito contra as bandas que ousaram fazer rock pesado em português no começo dos anos 80 não é novidade. Nem a falta de inteligência até mesmo para criticar e ironizar. Nada disso importa. Se a comemoração dos punks no ano passado foi tão legal e bem feita, que seja assim também com o metal nacional de primeira linha que ainda resiste, como as bandas Stress, Centúrias, Metalmorphose, Taurus, Salário Mínimo, e com artistas de gerações seguintes diretamente influenciados, como Carro Bomba, Baranga, Tomada, Pedra, Motorocker e Velhas Virgens.

O projeto Peso Brasil completa 10 meses promovendo o trabalho de bandas autorais de heavy metal e rock de importância no cenário nacional. A primeira consequência é o evento Super Peso Brasil, no Carioca Club, em São Paulo (SP). Participarão alguns dos pioneiros do metal brasileiro – Stress, Centúrias, Salário Mínimo, Taurus e Metalmorphose –, que se apresentarão dia 9 de novembro (sábado), com abertura da casa às 16h. Além do repertório regular, o show de cada atração terá a presença de um convidado especial do cenário brasileiro durante o set.

Centúrias, um dos pioneiros do heavy metal brasileiro, é formado atualmente por Nilton “Cachorrão” Zanelli (vocal), Ricardo Ravache (baixo), Roger Vilaplana (guitarra) e Júlio Príncipe (bateria). O grupo apresenta um repertório com faixas dos álbuns “Ninja” (1988), “Última Noite” (1986) e da coletânea “SP Metal” (1984), além da nova “Inúteis Palavras”.

Metalmorphose, formado por Tavinho Godoy (vocal), PP Cavalcante e Marcos Dantas (guitarras), André Delacroix (bateria) e André Bighinzoli (baixo), segue promovendo “Máquina dos Sentidos” (2012). Em sua recente turnê pelo país, o grupo apresenta um repertório com músicas do mais recente álbum e outras conhecidas dos anos 80, como “Cavaleiro Negro” e “Minha Droga é o Metal”, além de “Satã Clama Metal” e “O Grito” do Azul Limão, do guitarrista Marcos Dantas.

Ainda que esteja iniciando o processo de composição do sucessor de “Simplesmente Rock” (2010), a banda paulistana Salário Mínimo está sempre com a agenda cheia e vem mostrando sua força nos palcos. Em seus shows, China Lee (vocal), Daniel Beretta e Junior Muzilli (guitarras), Diego Lessa (baixo) e Marcelo Campos (bateria, Trayce) apresentam músicas da coletânea “SP Metal 1” (1984) e dos álbuns “Beijo Fatal” (1987) e “Simplesmente Rock” (2010), além de sua versão de “Vale o que tem”, gravada para o álbum-tributo ao pioneiro grupo paraense Stress.

A banda carioca de thrash metal Taurus, formada por Otávio Augusto (vocal), Cláudio Bezz (guitarra), Felipe Melo (baixo) e Sérgio Bezz (bateria), retorna a São Paulo para apresentar músicas de seu mais recente álbum, “Fissura” (2010), e clássicas do disco de estreia, “Signo de Taurus” (1986).

O pioneiro grupo paraense Stress, formado por Roosevelt “Bala” (vocal e baixo), Paulo Gui (guitarra) e André Chamon (bateria), que terá um álbum tributo a ser lançado este ano pela gravadora portuguesa Metal Soldiers Records, fará um show com faixas de todos os seus registros. O repertório incluirá músicas do álbum de estreia, “Stress” (1982), considerado o primeiro trabalho do Heavy Metal brasileiro, além de músicas como “Heavy Metal”, “Flor Atômica”, “Inferno Nuclear”, “Coração de Metal”, “A Tua Mãe É Moça” e “Brasil Heavy Metal”.

Serviço – Super Peso Brasil:

Atrações: Metalmorphose (RJ), Stress (PA), Centúrias (SP), Taurus (RJ), Salário Mínimo (SP) e convidados

Data: 09 de novembro (sábado)

Abertura da casa: 16h

Início dos shows: 17h15

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros – São Paulo

Fone: (11) 3813-8598

Classificação etária: 16 anos

Capacidade: 1500 pessoas

Ar-condicionado

Acesso a deficientes

(*) Promoção DOUBLE CERVEJA: compre 1 lata de cerveja Antarctica e leve 2

Ingressos:

1º LOTE (ATÉ 31/08)

Promocional (Pista): R$ 40

COMBO: Na compra online do pacote de 4 ingressos de pista o valor será R$ 120 (R$ 30 cada)

Promocional (Camarote): R$ 75

COMBO CAMAROTE: Na compra online do pacote de 4 ingressos de camarote o valor será R$ 240 (R$ 60 cada) – https://www.clubedoingresso.com

2º LOTE (DE 01/09 ATÉ 08/11)

Promocional (Pista): R$ 50

COMBO: Na compra do pacote de 4 ingressos de pista o valor será R$ 160 (R$ 40 cada)

Promocional Antecipado (Camarote): R$ 85

Promoção: Na compra online do pacote de 4 ingressos de camarote o valor será R$ 280 (R$ 70 cada) – https://www.clubedoingresso.com

Ingressos no dia:

Pista: R$ 60

Camarote: R$ 100

Ingresso online antecipado pelo Clube do Ingresso em https://www.clubedoingresso.com – disponível a partir de 1º de julho.

Pontos de venda:

Animal Records

Loja 367 – Tel.: (11) 3223-6277

Especializado em Hard Rock e Heavy Metal

Site: www.animalrecords.com.br

Manifesto Bar

Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Fone: (11) 3168-9595

Site: www.manifestobar.com.br

Formas de pagamento: Somente Dinheiro – Promocional (Pista): R$ 40

Carioca Club

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 20h

Formas de pagamento: Somente Dinheiro (sem taxa de conveniência)

Site: www.cariocaclub.com.br