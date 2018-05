Peso e bom gosto nas apresentações de Cathedral e Virgin Steele

Marcelo Moreira

Peso e bom gosto nem sempre caminham juntos no heavy metal. Entretanto, os produtores musicais brasileiros têm conseguido bons resultados ao juntar artistas de subestilos da música pesada distintos, mas sempre priorixando o bom gosto. Foi assim com as noites que reuniram Pain of Salvation e Evergrey, tempos atrás, e Helloween e Stratovarius mais recentemente.

Nos dias 24 e 25 de junho será a vez de outra dupla bem pesada e bastante interessante animar o final de semana dos amantes do heavy metal. Os norte-americanos do Virgin Steele, do intelectual David DeFeis, e os ingleses do Cathedral tocam no Manifesto Bar, em São Paulo.

O Virgin Steele é mais conhecido por seus trabalhos conceituais com base em fatos históricos, na linha do Grave Digger e do Iced Earth, só que mais voltado para o heavy metal tradicional.

Criada no início dos anos 80 e atualmente contando com David DeFeis (vocal), Edward Pursino (guitarra), Josh Block (baixo) e Frank Gilchriest (bateria), a banda divulga o mais recente álbum, “The Black Light Bacchanalia” (2010).

No repertório, músicas como “Immortal I Stand (The Birth of Adam)”, “Through Blood and Fire”, “A Symphony of Steele”, “Noble Savage”, “Don’t Say Goodbye”, “Invictus” e “The Burning Of Rome”. Quem tiver interesse corra atrás da excelente série de CDs “The House of Atreus”, tendo como tema a mitologia grega.

Já o Cathedral, que em princípio faria apenas uma apresentação no Brasil, no Festival Roça n’ Roll, em Varginha (MG), decidiu aceitar uma proposta para se apresentar em São Paulo no dia 24.

Formado em 1989, em Coventry (ING), por Lee Dorrian (vocal, ex-Napalm Death), Garry Jennings e Adam Lehan (guitarras), Mark Griffiths (baixo) e Ben Mochrie (bateria), o grupo se tornou um dos grandes nomes do doom metal –subgênero baseado em uma sonoridade densa e pensada, mais lenta, ao estilo dos primeiros álbuns do Black Sabbath.

Essa é a principal característica de um dos melhores álbuns da banda, “Forest Of Equilibrium (1991)”. Anos depois, o som já vinha com a cara do stoner metal, trazendo ainda elementos de heavy Rock, progressivo e psicodélico.

A formação atual conta com Lee Dorrian (vocal), Garry Jennings (guitarra), Brian Dixon (bateria) e Leo Smee (baixo), que atualmente divulgam o álbum “The Guessing Game”, lançado no ano passado.

Serviço

VIRGIN STEELE

Data: sábado, dia 25 de junho

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Fone: (11) 3168-9595

Abertura da casa: 18h

Entrada: 1º lote promocional a R$ 70,00

Pontos de venda: Manifesto Bar, Rockland (Galeria do Rock) e online através da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br) e Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).

CATHEDRAL

Data: sexta-feira, dia 24 de junho

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Fone: (11) 3168-9595

Abertura da casa: 22h

Entrada: 1º lote promocional a R$ 70,00

Pontos de venda: Manifesto Bar, Rockland (Galeria do Rock) e online através da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br) e Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).