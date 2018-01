Pearl Jam lidera lista da Billboard de discos mais vendidos nos Estados Unidos

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

A lista de discos mais vendidos da semana nos Estados Unidos, mantida pela Billboard, teve um duelo entre o rock e o pop. E quem venceu foi Pearl Jam, que atingiu o topo de vendas desbancando a cantora Miley Cyrus.

Por enquanto foram mais de 160 mil cópias vendidas do disco Lightning Bolt, recem lançado pelo Pearl Jam no último dia 14. Essa é a quinta vez que eles atingem o topo.

Depois de Miley Cyrus, que caiu para segunda colocação, o rock volta com tudo com o disco New, novidade do Paul McCartney em terceiro lugar.