LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Capa de ‘Lightning Bolt’ – Divulgação

Depois de apresentar a canção Sirens, o segundo single do novo álbum e lançar o clipe da mesma canção, o Pearl Jam libera para audição todas as faixas de Lightning Bolt. O disco contará com 12 faixas. OUÇA AQUI.

Recentemente, em entrevista ao site Grunge Report, Mike McCready, o guitarrista do grupo falou sobre o novo trabalho. ‘Eu me orgulho muito dele, na verdade. Algumas faixas são fantásticas. É uma mistura de U2 e uma coisa à Pink Floyd’, comentou.

No começo de julho, a banda havia divulgado o primeiro single desse disco, Mind your manners. Lightning Bolt está previsto para ser lançado semana que vem, no dia 15 de outubro. O último álbum do grupo é Backspacer (2009).