A banda Pearl Jam divulgou o clipe da música Mind your manners. A canção faz parte do álbum Lightning bolt. O trabalho sucessor de Backspacer (2009), terá uma sonoridade semelhante aos álbuns das bandas U2 e Pink Floyd, revelou o guitarrista Mike McCready, em entrevista ao site Grunge Report. O disco está previsto para ser lançado pelo grupo no dia 15 de outubro. Veja o clipe: