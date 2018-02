Pearl Jam faz show no Rio no dia 6 de novembro

do Território Eldorado

A banda norte-americana Pearl Jam irá se apresentar no Rio de Janeiro no dia 6 de novembro. A informação foi divulgada no site da Rio Tur, empresa de turismo da cidade. De acordo com a publicação, o show será na Praça da Apoteose.

Ainda não há informações sobre preços dos ingressos e início das vendas.

Com vinte anos de estrada completados em 2011, o grupo liderado por Eddie Vedder se apresentou uma única vez no Brasil, em 2005. Na ocasião, eles tocaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

(Divulgação)