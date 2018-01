'Pearl', de Janis Joplin, será relançado com raridades e inéditas

Luciano Borborema – Território Eldorado

Uma edição especial e comemorativa do álbum Pearl, de Janis Joplin, será relançado com material bônus. A nova versão do trabalho que celebra o aniversário da cantora (se estivesse viva, completaria 69 anos) sairá em álbum duplo e vai contar com nove músicas inéditas.

Além das novas, The pearl sessions vai trazer o repertório clássico do disco remasterizado, gravações ao vivo e versões alternativas de estúdio para canções como Get it while you can. O álbum está previsto para ser lançado nos Estados Unidos, em 1º de abril.

Capa de ‘Pearl’ – Divulgação

PEARL

Disco clássico originalmente lançado pela cantora em 1971, conta com os últimos registros de Janis Joplin em estúdio. O trabalho foi lançado três meses depois da morte da cantora, vítima de overdose. Com esse álbum, Janis ocupou o primeiro lugar da Billboard. A cantora ficou nove semanas no topo da parada norte-americana.

Abaixo faixas de ‘The pearl sessions’:



CD 1

1 – “Move over”

2 – “Cry baby”

3 – “A woman left lonely”

4 – “Half moon”

5 – “Buried alive in the blues”

6 – “My baby”

7 – “Me and Bobby McGee”

8 – “Mercedes Benz”

9 – “Trust me”

10 – “Get It while you can”

Faixas bônus (The mono single masters):

11 – “Me and Bobby McGee”

12 – “Half moon”

13 – “Cry baby”

14 – “Get It while you can”

15 – “Move over”

16 -“A woman left lonely”

CD 2

1 – Overheard in the studio… (diálogo)

2 – “Get it while you can” (take 3)

3 – Overheard in the studio… (diálogo)

4 – “Get it while you can” (take 5)

5 – Overheard in the studio… (diálogo)

6 – “Move over” (take 6)

7 – “Move over” (take 13)

8 – “Move over” (take 17)

9 – “Me and Bobby McGee” (versão demo)

10 – “Me and Bobby McGee” (take 5)

11 – “Cry Baby” (versão alternativa)

12 – “A woman left lonely” (vocal alternativo)

13 – Overheard in the studio… (diálogo)

14 – “My baby” (take alternativo)

15 – Overheard in the studio… (diálogo)

16 – “Get it while you can” (take 3)

17 – “My baby” (take alternativo)

18 – “Pearl” (instrumental)

Faixa bônus:

19 – “Tell mama” (ao vivo)