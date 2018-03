Paul Simon lança disco duplo em outubro

Pouco antes de completar 70 anos, o músico Paul Simon vai lançar o álbum Songwriter. Será um disco duplo, com músicas escolhidas pelo próprio, que abrangem seus 50 anos de carreira. O CD será lançado no dia 24 de outubro, 11 dias antes de seu aniversário.

Os principais sucessos de Simon estarão presentes, como Bridge Over Troubled Waters, Mother and Child Reunion, The Boxer e Graceland. Sua carreira começou em 1957, mas o sucesso veio em 65 quando se juntou com Art Gafunkel e formaram a dupla Simon and Garfunkel. O duo continuou até 1973, quando se separam e ambos iniciaram carreiras solo com altos e baixos.

Veja a lista de músicas que vão estar em Songwriter:

Disco 1



‘The Sound Of Silence’, ao vivo no Webster Hall

‘The Boxer’, ao vivo no Central Park

‘Bridge Over Troubled Water’, cover de Aretha Franklin

‘Mother And Child Reunion’

‘Tenderness’

‘Peace Like A River’

‘American Tune’

‘Kodachrome’

‘Something So Right’

‘Late In The Evening’

‘Train In The Distance’

‘Hearts And Bones’

‘Rene And Georgette Magritte With Their Dog After The War’

‘Still Crazy After All These Years’

‘Diamonds On The Soles Of Her Shoes’

‘The Boy In The Bubble’

‘Graceland’

Disco 2



‘Obvious Child’

‘Further To Fly’

‘The Cool, Cool River’

‘Spirit Voices’

‘Born In Puerto Rico’

‘Quality’

‘Darling Lorraine’

‘Look At That’

‘Senorita With A Necklace Of Tears’

‘That’s Me’

‘Another Galaxy’

‘Father And Daughter’

‘Rewrite’

‘Love And Hard Times’

‘So Beautiful Or So What’