Paul Rodgers gravando dois álbuns

Samuel Coutinho – blog Metal da Ilha e Whiplash

O ano parece bastante movimentado para Paul Rodgers. Ele está atualmente terminando uma turnê de cinco semanas à frente do BAD COMPANY junto com o LYNYRD SKYNYRD, ambas estão celebrando 40 anos de existência. E, em uma nova entrevista, Rodgers revelou que está trabalhando em dois novos álbuns.

Talvez sem surpresa para Rodgers, o primeiro é uma coleção de covers de soul, gravado em uma das casas mais famosas do gênero. “Eu fui até Memphis e gravei algumas faixas soul no Royal Studio com a banda de Al Green”, disse à Glide. “Foi fantástico. Discutimos de forma orgânica, nós apenas pegamos as faixas depois gravamos sem quase nenhum ensaio e foi tão legal”.

Rodgers, que agora tem dupla cidadania entre o Canadá e sua terra natal, a Grã-Bretanha, disse que o álbum deve sair ainda este ano. Além disso, o cara que é conhecido simplesmente como “The Voice”, está trabalhando em mais material com as esperanças de um lançamento para 2014.

“Eu estou trabalhando com um amigo meu chamado Perry Margouleff, para compor as músicas e gravar um novo álbum”, ele continua. “E ele tem um estúdio analógico, com um jeito old school de fazer as coisas, e nós vamos fazer o álbum juntos”.