Paul McCartney: shows confirmados em SP e RS

Jotabê Medeiros e Lúcia Camargo Nunes

A produtora DC Set Promoções, de Dody Sirena (que também é empresário do cantor Roberto Carlos), confirmou agora há pouco os três shows do cantor e compositor Paul McCartney no Brasil e dois concertos na Argentina.

Paul toca com sua banda no dia 7 de novembro, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Em seguida, vai à Argentina (canta no Estádio do River Plate nos dias 10 e 11, em Buenos Aires). Depois, retorna ao Brasil para shows nos dias 21 e 22, em São Paulo, no Estádio do Morumbi.

A DC Set informou que ainda não tem detalhes – vendas de ingressos, logística, agenda do cantor – da operação Paul McCartney no Brasil, que começa pelo Sul do País.

Não há confirmação sobre outras cidades. Chile e Peru estariam fora dessa turnê pela América do Sul.

Na segunda-feira, 27, Adalberto Batista, diretor de Marketing do São Paulo Futebol Clube, disse ao JT que as negociações estavam em fase final e o estádio do Morumbi tinha reservas para dois shows, em 21 e 22 de novembro.

Em Porto Alegre, trata-se de uma parceria entre a Plan Music com a DC Set, a RBS (empresa de comunicação) e o Internacional, que vai alugar seu campo para o show. A RBS informa que os ingressos começam a ter esquema de pré-venda na próxima semana.

Além de Brasil, o ex-Beatle fará concertos na Argentina, no estádio Monumental de Nunez, do River Plate. As datas mais prováveis em Buenos Aires são 10 e 11 de novembro. O JT havia divulgado antes os dias 14 e 15 de novembro, porém, dia 13 a banda Jonas Brothers se apresenta nesse mesmo estádio e não haveria tempo suficiente para montar toda a estrutura de outro show no dia seguinte.

Por enquanto, o site oficial de Paul McCartney não informa sobre novas datas da turnê. Uma nota oficial do assessor de imprensa de McCartney divulgada hoje só indica que ele terá um final de ano agitado, com o relançamento do album Band on the Run em diferentes versões e a premiação Kennedy Center, em Washington, em 5 de dezembro.

Esta é a terceira passagem de Paul McCartney no Brasil. A primeira ocorreu em abril de 1990, quando ele lotou o estádio do Maracanã em duas noites e bateu recorde de público em um show pago, com 184 mil pessoas. Em 1993 fez um show no Pacaembu, em São Paulo, e na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

Aos 68 anos, Paul McCartney continua muito bem disposto, excursionando pelo mundo. Os shows com a banda que já o acompanha desde o início da década contam com vasto repertório de músicas dos Beatles, Wings (seu grupo nos anos 70) e carreira solo. A banda é formada por Brian Ray (guitarra, violão e baixo), Abe Laboriel Jr (bateria), Rusty Anderson (guitarra) e Paul Wix Wickens (teclados).

São 36 músicas em mais de duas horas de apresentação. O repertório pode ter uma ou outra alteração, mas a maioria das canções tradicionais é mantida.

Entre março e agosto deste ano McCartney fez vários shows em sua turnê Up and Coming, em cidades dos EUA, além de Inglaterra, Escócia, Irlanda, Porto Rico, México e Canadá. Em um chat pela internet, em maio, ele brincou com a pergunta de fãs brasileiros e peruanos dizendo que viria para a América do Sul em breve.

Confira o repertório da atual tour Up and Coming – as canções marcadas têm links para vídeos feitos por fãs:

1. Venus and Mars / Rockshow

2. Jet

3. All My Loving

4. Letting Go

5. Drive My Car

6. Highway

7. Let Me Roll It

8. The Long And Winding Road

9. Nineteen Hundred and Eighty Five

10. Let ‘Em In

11. My Love

12. I’ve Just Seen A Face

13. And I Love Her

14. Blackbird

15. Here Today

16. Dance Tonight

17. Mrs Vandebilt

18. Eleanor Rigby

19. Something

20. Sing The Changes

21. Band On The Run

22. Ob-La-Di, Ob-La-Da

23. Back In The USSR

24. I’ve Got A Feeling

25. Paperback Writer

26. A Day In The Life / Give Peace A Chance

27. Let It Be

28. Live And Let Die

29. Hey Jude

Primeiro Bis

30. Day Tripper

31. Lady Madonna

32. Get Back

Segundo Bis

33. Yesterday

34. Helter Skelter

36. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / The End