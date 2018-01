Paul McCartney ressurge com 'New', seu mais recente álbum de estúdio

Estadão.com

O ex-Beatle Paul McCartney revisita o passado com um pé no futuro em New, seu primeiro álbum solo em seis anos, combinando temas atuais com melodias que remontam ao início de sua carreira ao lado de John Lennon. Com humor agradável, McCartney apresentou nesta quinta-feira, em Londres, sua nova caminhada musical, que faz com que se sinta “novo” – assim como o título do álbum – e feliz por levar ao público novas músicas, com composições inspiradas em Nancy, seu “novo amor”, com quem se casou em 2011.

AP Paul durante show em junho, em Nova York A razão da demora para seu mais recente trabalho – o 16.º álbum de estúdio – é que “estava ocupado fazendo outras coisas”, como balés, música clássica ou turnês, até que encontrou tempo e “alguém para quem compor”. “Nancy estava em Nova York e eu me levantava, levava minha filha pequena (Beatrice) à escola, voltava para casa e criava uma música, e logo a chamava para tocá-la”, explicou o músico de 71 anos. O disco, que tem lançamento previsto para o dia 14 de outubro, tem 12 canções inéditas e também será lançado em uma versão de luxo.