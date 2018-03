Paul McCartney pode fazer dois shows em Recife, diz Secretário de Turismo

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de ter feito uma série de apresentações no Brasil no ano passado, Paul McCartney pode voltar ao país para fazer dois shows.

De acordo com o Secretário de Turismo de Pernambuco, André Campos, o ex-beatle vem ao Brasil para duas apresentações em Recife, no mês de abril. André Campos postou a notícia em seu Twitter e confirma as apresentações do músico nos dias 21 e 22.

Até o momento, a produtora da turnê de McCartney no Brasil, a Plannmusic, ainda não confirma. Ainda de acordo com André Campos que citou o nome do empresário Luiz Augusto Nóbrega como um dos articuladores do retorno do ex-beatle, o anúncio oficial dos shows de Paul em Recife será oficializado até o fim da semana.

Detalhe do Twitter do Secretário de Turismo de Pernambuco, André Campos. (Reprodução)