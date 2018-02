Paul McCartney inclui músicas nunca antes tocadas na estreia da turnê mundial, em Belo Horizonte

Marcos Bragatto – site Rock em Geral

Quem pensa que um músico veterano não pode se renovar se surpreendeu comPaul McCartney. Ontem, na estreia da “Out There! Tour”, em Belo Horizonte, o eterno Beatle deu uma cavucada no baú de canções que coleciona e incluiu músicas nunca antes tocadas ao vivo, para a alegria das cerca de 53 mil pessoas (de acordo com a produção) que lotaram o Mineirão.

Pode não fazer muita diferença para a maioria, mas os fãs mas dedicados se importam quando são tocadas, pela primeira vez na história, músicas como “Eight Days a Week”, “Your Mother Should Know”, “All Togheter Now”, “Being for the Benefit of Mr. Kite!” e “Lovely Rita” (anunciada em português pelo próprio Paul), todas dos Beatles, e “Listen To What The Man Said” e “Hi, Hi, Hi”, dos Wings. Ao todo, foram 38 músicas, em cerca de 2h35 de show, com dois retornos ao palco. No final – claro – hinos como “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be” e “Heklter Skelter” foram incluídos.

A estrutura do palco, incluindo iluminação e telões, também foi alterada em relação à turnê anterior. Durante a música “Blackbird”, por exemplo, uma plataforma sobe no palco, erguendo Paul McCartney para cima. Como de hábito, Paul soltou várias frases em português, com expressões locais, incluindo “Oi, povo bão”, “Que trem bão, sô!” e “Finalmente o Paul veio falar uai”, numa referência à campanha “Paul, vem falar uai”, uma petição on line que se alastrou pelas redes sociais e ajudou a levar o Beatle a Belo Horizonte. No show, Paul recebeu as criadoras da campanha e lhes distribui autógrafos.

Depois da capital mineira, outras duas apresentações serão realizadas, amanhã (6/5), em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, e na quinta (9/5), em Fortaleza, no Estádio Castelão. Ainda há ingressos disponíveis; veja como comprar aqui. Para saber todos os detalhes de acesso a cada estádio da turnê, em cada cidade, incluindo mapas e esquemas de trânsito, clique aqui. Ao todo, a “Out There! Tour” já tem 25 datas agendadas, a maioria nos Estados Unidos e Canadá.

A banda que vem com Paul McCartney ao Brasil é a mesma dos últimos anos, e que o acompanha há mais de 10 temporadas. Além do próprio McCartney, que se reveza no baixo e na guitarra, estão na formação Brian Ray (baixo e guitarra), Rusty Anderson (guitarra), Abe Laboriel Jr. (bateria) e Paul ‘Wix’ Wickens (teclados).

No Brasil, este é o quarto ano seguido em que McCartney vem para mostrar sucessos dos Fab Four e de sua carreira como artista solo. Paul Esteve no País em 2010, quando fez duas apresentações em São Paulo, no Morumbi, e uma em Porto Alegre, no Beira-Rio; e em 2011, quando tocou no Engenhão, no Rio de Janeiro. No ano passado, foi a vez do Recife – em dois shows no Estádio do Arruda – e deFlorianópolis – na Ressacada – receber o músico; clique nos links para ver como foi cada shows e para ver quais músicas foram tocadas.

Veja abaixo o set list completo do show do Mineirão, dia 4/5:

1- Eight Days a Week

2- Junior’s Farm

3- All My Loving

4- Listen to What the Man Said

5- Let Me Roll It

6- Paperback Writer

7- My Valentine

8- Nineteen Hundred and Eighty-Five

9- The Long and Winding Road

10- Maybe I’m Amazed

11- Hope of Deliverance

12- We Can Work It Out

13- Another Day

14- And I Love Her

15- Blackbird

16- Here Today

17- Your Mother Should Know

18- Lady Madonna

19- All Together Now

20- Mrs. Vandebilt

21- Eleanor Rigby

22- Being for the Benefit of Mr. Kite!

23- Something

24- Ob-La-Di, Ob-La-Da

25- Band on the Run

26- Hi, Hi, Hi

27- Back in the U.S.S.R.

28- Let It Be

29- Live and Let Die

30- Hey Jude

Bis

31- Day Tripper

32- Lovely Rita

33- Get Back

Bis

34- Yesterday

35- Helter Skelter

36- Golden Slumbers

37- Carry That Weight

38- The End