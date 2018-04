Paul McCartney grava canção em novo CD de Steve Martin

Luciano Borborema – Território Eldorado

O segundo disco do ator, escritor e cantor Steve Martin vai contar com uma participação muito especial. o ex-beatle Paul McCartney que recentemente esteve no Brasil. “Ainda é muito difícil de acreditar”, disse Martin sobre a participação do músico. “Eu era uma criança quando ouvi Paul McCartney pela primeira vez, e se você me dissesse um dia que ele estaria cantando uma de minhas músicas… ainda estou perplexo”, completou Martin.



Paul McCartney canta na canção ‘Best love’, que Martin descreve como “uma música de amor com um pouco de humor”. O novo álbum de Martin, batizado de ‘Rare bird alert’ está previsto para ser lançado em 15 de março. O disco terá 13 faixas.

O ator e cantor Steve Martin (AP)

No ano passado, o seu primeiro álbum estreou no número 106 da Billboard 200, com uma pequena ajuda do programa ‘American idol’. Steve Martin (protagonista de comédias na telona como ‘A Pantera Cor-de-Rosa’, ‘Doze é Demais’ e tantos outros filmes) apresentou a faixa ‘Pretty flowers’ durante o programa. Isso não ocorria desde 1981.

Martin esteve três vezes na Billboard 200 de 1977 a 1979 com produções de comédias. O LP de 1981 ‘The Steve Martin brothers’ apresentava faixas de comédia no lado A e música de banjo no lado B.