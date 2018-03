Paul McCartney fará show em Florianópolis em abril

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de confirmar duas apresentações no Recife, em abril, Paul McCartney fará show em Florianópolis no mesmo mês. A confirmação foi feita pela assessoria do Grupo RBS. Essa é a mesma empresa responsável pela apresentação de Paul em Porto Alegre, na turnê Up and coming, há dois anos.

A apresentação será em Santa Catarina, no Estádio da Ressacada, no dia 25 de abril. Esse será o primeiro show do ex-beatle na cidade. Detalhes sobre os ingressos serão revelados em breve. Paul McCartney vem ao Brasil para divulgar seu mais recente trabalho de estúdio, Kisses on the bottom lançado no começo de fevereiro.



Paul McCartney durante show em São Paulo. (Ernesto Rodrigues/AE)