Paul McCartney fará dois shows no Recife, confirma produtora

Agora é oficial. Paul McCartney vem ao Brasil para fazer duas apresentações no Recife, de adorco com a produtora Luan Promoções e Eventos. Os shows serão realizados nos dias 20 e 21 de abril. O local ainda não foi divulgado. Detalhe da venda de ingressos serão divulgados nos próximos dias.

A notícia da vinda do ex-beatle no País começou na última quarta-feira (14). O Secretário de Turismo do Recife, André Campos, disse que McCartney tocaria na cidade. Em sua página no Twitter, o político escreveu: Confirmado. Dias 21 e 22 de abril, no Arruda, Paul McCartney.





Paul McCartney durante show em São Paulo. (Ernesto Rodrigues/AE)

PAUL NO BRASIL



No ano passado, McCartney veio ao Brasil para duas apresentações no Rio de Janeiro. E em 2010, o músico, de 68 anos, fez no País três shows: um no Estádio do Beira-Rio (Porto Alegre) e dois no Morumbi (São Paulo). Paul cantou mais de 20 músicas, homenageou os amigos John Lennon e George Harrison, acenou, deu tchauzinhos…

Momentos de destaque do show também foram falados em português, quando cantou My Love. “Fiz essa música para a minha gatinha, Linda. Mas hoje a música é para os namorados”. Ou, ainda, quando homenageou Lennon. “Escrevi essa música para meu amigo John”, disse, antes de cantar Here Today, do álbum Tug of War (1982). McCartney também reservou espaço para homenagear o outro amigo beatle, George Harrison, cantando Something, canção de autoria de Harrison.

No dia seguinte, todos comentavam a apresentação. Um marco para os brasileiros e também para Paul. “Eu acho que o 1º show em São Paulo, para 65 mil pessoas, foi incrível. Os brasileiros amam minha música, então nós amamos tocar para eles e foi uma apresentação fora de série. Foi um dos melhores shows de todos os tempos. Foi brilhante”, escreveu na época o ex-beatle em seu site oficial.

TURNÊ



Ao todo, McCartney ficou 17 dias na América do Sul. Além dos shows, deixou uma imagem de simpatia e elegância. Blogs e sites ainda exibem fotos de seu passeio de bicicleta (andou pela Rua Tabapuã, no Itaim-Bibi, e foi até o Parque do Povo, no sábado).