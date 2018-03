Paul McCartney divulga clipe de animação com Linda McCartney

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Paul McCartney divulgou na internet uma animação que traz Linda McCartney como atração principal de um clipe da música Heart of the Country. ‘Ótimo ver a animação de Linda no YouTube. Amei’, escreveu o ex-beatle na sua conta no Twitter.

Não é oficial, mas alguns sites de música destacam que o vídeo faz parte de uma nova campanha publicitária para a rede de alimentos vegetarianos que leva o nome de Linda.

Heart of the Country foi composta por Paul e Linda. A faixa está originalmente no álbum Ram, lançado em 1971. Linda morreu em 1998, vítima de câncer.