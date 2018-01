Paul McCartney divulga a capa do novo álbum

do Território Eldorado

Depois de apresentar o primeiro single e mostrar duas novas músicas em festival nos Estados Unidos, Paul McCartney divulgou a capa do seu novo álbum, New. Um comunicado à imprensa, diz que o design da arte foi criado pelo artista visual Ben Ib, inspirado no trabalho do escultor Dan Flavin.

A capa é bem alegre e colorida. O disco contará com 12 canções inéditas produzidas por Mark Ronson, que já trabalhou com Adele, Amy Winehouse e outros nomes da música. O trabalho que também será lançado em uma versão luxuosa tem lançamento previsto para o dia 14 de outubro.

Faixas de “New”:

1 – Save Us

2 – Alligator

3 – On My Way To Work

4 – Queenie Eye

5 – Early Days

6 – New

7 – Appreciate

8 – Everybody Out There

9 – Hosanna

10 – I Can Bet

11 – Looking At Her

12 – Road

Faixas da versão de luxo:

13 – “Turned Out”

14 – “Get Me Out Of Here”

No último fim de semana, no festival iHeartRadio Music, em Las Vegas, Estados Unidos, McCartney apresentou em show ‘recheado’ de sucessos duas faixas desse álbum. Foram elas: Everybody Out There e Save Us. ‘New’ é o 16º trabalho da carreira solo do ex-beatle. CLIQUE AQUI VER OS VÍDEOS.