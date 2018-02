Paul McCartney deve tocar no Brasil em novembro

Lúcia Camargo Nunes

Paul McCartney deve divulgar nesta semana os detalhes da turnê pela América do Sul em novembro. A direção do estádio do Morumbi confirma a reserva para shows de Paul em São Paulo nos dias 21 e 22 de novembro (domingo e segunda-feira). Adalberto Batista, diretor de marketing do estádio do Morumbi, afirma que as negociações com a produtora do evento, a Planmusic, de Luiz Oscar Niemeyer, estão em fase final, só falta assinar. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima semana.

Não há confirmação sobre outras datas no Brasil. De acordo com o jornal gaúcho Zero Hora, uma equipe de McCartney esteve há duas semanas em Porto Alegre para checar estádio (Beira Rio) e hotel (Sheraton), mas nada foi confirmado.

Segundo a jornalista americana Jorie Gracen, que produz o site especializado Macca Report, haverá shows na Argentina. As prováveis datas são 14 e 15 de novembro no estádio Monumental de Nunez, do River Plate. Especula-se também datas no Chile e no Peru.

Esta será a terceira passagem de Paul McCartney pelo Brasil. A primeira ocorreu em abril de 1990, quando ele lotou o estádio do Maracanã em duas noite e bateu recorde de público em um show pago, com 184 mil pessoas. Em 1993 fez um show no Pacaembu, em São Paulo, e na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

Aos 68 anos, Paul McCartney continua muito bem disposto, excursionando pelo mundo. Os shows com a banda que já o acompanha desde o início da década contam com vasto repertório de músicas dos Beatles, Wings (seu grupo nos anos 70) e carreira solo. São 36 músicas em mais de duas horas de apresentação.

Paul McCartney em show nos EUA em março, pela turnê Up and Coming (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Entre março e agosto deste ano McCartney faz a turnê Up and Coming, com passagens em várias cidades dos EUA, além de Inglaterra, Escócia, Irlanda, Porto Rico, México e Canadá. Em um chat pela internet, em maio, ele brincou com a pergunta de fãs brasileiros e peruanos dizendo que viria para a América do Sul em breve.

Confira o repertório da atual tour Up and Coming (baseado na mais recente apresentação em agosto)

1. Venus and Mars / Rockshow

2. Jet

3. All My Loving

4. Letting Go

5. Drive My Car

6. Highway

7. Let Me Roll It

8. The Long And Winding Road

9. Nineteen Hundred and Eighty Five

10. Let ‘Em In

11. My Love

12. I’ve Just Seen A Face

13. And I Love Her

14. Blackbird

15. Here Today

16. Dance Tonight

17. Mrs Vandebilt

18. Eleanor Rigby

19. Something

20. Sing The Changes

21. Band On The Run

22. Ob-La-Di, Ob-La-Da

23. Back In The USSR

24. I’ve Got A Feeling

25. Paperback Writer

26. A Day In The Life / Give Peace A Chance

27. Let It Be

28. Live And Let Die

29. Hey Jude

Primeiro Bis

30. Day Tripper

31. Lady Madonna

32. Get Back

Segundo Bis

33. Yesterday

34. Helter Skelter

36. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / The End