Paul McCartney dá largada à nova turnê

ROBERTO NASCIMENTO – O Estado de S.Paulo

Uma piada brinca que, em 2014, Sir Paul McCartney voltará ao Brasil para tocar em Campinas, Araraquara e Uberlândia, tamanho o afinco com que o ex-Beatle se empenha em lotar estádios brasileiros desde 2010. E por que não? As condições econômicas são favoráveis, o público é fanático e Paul está acima de vaidades cosmopolitas: se houver demanda, é capaz de levar seu carisma até o sertão do Tocantins.

Mas o foco, por enquanto, continua nas capitais. A partir de hoje, o homem das melodias sublimes, o Beatle mais afável, o líder dos Wings, arremata outras três grandes arenas nacionais, a começar pelo Mineirão, em Belo Horizonte, antes de partir para o Serra Dourada, em Goiânia (segunda-feira), e para o Castelão, em Fortaleza (quinta-feira). Será o início da turnê Out There, que depois do Brasil completará uma extensa agenda de shows em cidades americanas, antes de partir para a Europa e para a Ásia.

Como é de praxe, Paul tocará acompanhado de sua excelente banda, ancorada pelo baterista Abe Laboriel Jr., e com o apoio de Paul “Wix” Wickens (teclados), Rusty Anderson (guitarra) e Brian Ray (baixo). Na set list, tudo o que a humanidade provavelmente nunca se cansará de ouvir: Blackbird, Eleanor Rigby, Let It Be, Back in the U.S.S.R., Live and Let Die, Get Back e outras que integram seu santificado cancioneiro.

Paul chegou ontem de manhã ao Brasil, em um jatinho particular que aterrissou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, por volta das 8h30. Estava junto com sua mulher Nancy Shevell e seguiu para um hotel no norte da cidade. Na mesma manhã, a bilheteria do Mineirão reabriu, colocando à venda um lote de ingressos que havia sobrado. De acordo com a assessoria da turnê brasileira do cantor, eram poucos, e o show de hoje, marcado para as 21h30, deve ter os 50 mil fãs esperados. Ingressos para os shows em Goiânia e Fortaleza ainda estavam disponíveis ontem, durante o dia.

Em outros lados do noticiário beatlemaníaco, Paul lançará, no fim do mês, uma versão remasterizada do clássico disco ao vivo Wings Over the World, gravado durante a turnê de sua banda pós-Beatles, em 1976. Um documentário sobre a vida da banda na estrada, chamado Rockshow, terá exibição limitada em cinemas americanos a partir do dia 15 deste mês. O documentário foi restaurado a partir do formato original e também remasterizado. Chega às lojas em Blu-Ray e DVD no dia 10 de junho.