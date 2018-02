Paul McCartney confirma três shows no Brasil

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Paul McCartney vai voltar ao Brasil para fazer três apresentações. De acordo com nota divulgada pela produtora Planmusic Entretenimento nesta sexta-feira (22), as apresentações serão em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza.

Ainda segundo o comunicado, as informações sobre preços de ingressos e início das vendas serão divulgadas nos próximos dias. As datas dos shows também serão reveladas em breve.

No começo do mês, Paul foi confirmado para se apresentar no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O show marcado para o dia 4 de maio, foi anunciado pelo secretário de Cultura de Goiás, Gilvane Felipe.

Ele havia escrito no seu Twitter a seguinte mensagem: “Destaque para o empenho do beatlemaníaco de carteirinha, Marconi Perillo, governador de Goiás. Sem sua participação, muito dificilmente teríamos um espetáculo desse porte em nosso Estado”.

Paul vem ao Brasil com a turnê mundial On The Run. O show celebra os 30 anos do lançamento do álbum Band On the Run, realizado pelo ex-Beatle com a banda Wings.





(Estadão)