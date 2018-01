Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

O cantor e baixista Paul McCartney confirmou mais uma visita ao Brasil. Ele vai se apresentar dessa vez em Fortaleza, no Ceará. O show será na Arena Castelão e vai fazer parte da turnê On The Run, que no ano passado passou por Recife e Florianópolis.

A data para Fortaleza ainda não foi confirmada, com previsão apenas que seja entre o final de abril e o começo de maio. O valor dos ingressos também deve ser divulgado em breve.

Paul McCartney – Divulgação