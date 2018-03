Paul McCartney compõe música para o New York City Ballet

da agência Reuters

O ex-Beatle Paul McCartney compôs a principal canção da peça orquestral do New York City Ballet, segundo informações do site do New York Times. A história intitulada “Ocean’s Kingdom” (Reino do Oceano, em tradução livre) será apresentada no próximo baile de gala de outono da companhia, em 22 de setembro, juntamente com outras performances que serão anunciadas na próxima temporada.

Richard Perry/The New York Times- 14/12/10Paul durante show em Nova York

O balé tem duração de 45 a 50 minutos, quatro atos e cerca de 40 a 45 personagens, incluindo 4 ou 5 nos papéis principais. Paul, de acordo com o jornal, mencionou o projeto pela primeira vez em uma entrevista à radio britânica BBC em junho do ano passado.

Em entrevista ao jornal, Paul contou que o trabalho é “basicamente uma história de amor”, envolvendo dois mundos: reino do oceano, representando a pureza, e o reino da terra, povoado por todos ‘tipos de perversidades’. A filha do rei do oceano apaixona-se pelo irmão do rei da terra. Juntos, vão enfrentar diversos percalços pelo caminho.