Paul McCartney apresenta mais duas inéditas do novo álbum

No último fim de semana, no festival iHeartRadio Music, em Las Vegas, Estados Unidos, Paul McCartney apresentou em show ‘recheado’ de sucessos duas faixa inéditas. São elas: Everybody Out There e Save Us. As canções estarão no 16º trabalho da carreira solo do ex-beatle, New.

O primeiro single do álbum é New, e foi divulgado há algumas semanas. O disco com produção desde o ano passado, tem lançamento previsto para o dia 14 de outubro deste ano.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS DAS DUAS MÚSICAS NOVAS.