Paul Di'Anno encerrará a carreira com turnê pelo Brasil

Marcelo Moreira

A saúde está cobrando um preço bem alto ao cantor Paul Di’Anno, a primeira grande voz do Iron Maiden. Depois de anos sofrendo com problemas na coluna e nos joelhos, ele decidiu se aposentar dos palcos aos 55 anos de idade.

Figurinha fácil no Brasil desde meados dos anos 90, quando chegou a manter um apartamento no centro de São Paulo, o cantor fará uma turnê de despedida, encerrando sua trajetória por aqui.

No ano passado ele realizou alguns shows na Europa e na Ásia ao lado de outro ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bayley. A turnê brasileira de 2013, com duração prevista de um mês, entre 27 de março e 27 de abril, terá o supoerte da banda gaúcha Scelerata, que servirá de banda de apoio e também fará a abertura dos shows.

O Scelerata aproveitando para divulgar o seu terceiro álbum de estúdio, chamado ‘The Sniper’, promete arrasar na abertura de todos os shows da turnê, bem como executar da forma mais fiel todos os sons escolhidos por Paul nesta última vinda oficial às terras brasileiras.

O grupo gaúcho já se apresentou com bandas como Deep Purple, Gamma Ray, Edguy, Kamelot, Masterplan, Angra, Shaman, Viper, Dream Theater, entre várias outras. Tem em sua formação Fábio Juan (voz), Gustavo Strapazon (baixo), Francis Cassol (bateria), Magnus Wichmann (guitarra) e Renato Osorio (guitarra).

Evidentemente que a situação de Di’Anno não é das mais confortáveis. Após a sua saída do Iron Maiden, em 1981, tentou seguir carreira solo, além de montar bandas como o Killers, mas nunca obteve o reconhecimento merecido.

Ok, não fez nenhum trabalho memorável depois do Iron, mas sua despedidas melancólica, em bares sem infra-estrutura em cidades pequenas do interior do Paraná e de Santa Catarina, por exemplo, é muito pouco para uma das maiores lendas do heavy metal mundial.

De qualquer forma, um show de Di’Anno é uma atração interessante, especialmente em locais fora dos circuitos tradicionais de estrelas internacionais do rock, como Joaçaba (SC). Todas as datas da turnê serão divulgadas em breve pela empresa Abstratti, que organiza o evento.