Patti Smith lançará coletânea

Gabriela Nunes – Blog Hype – Território Eldorado

A lenda do punk Patti Smith vai ganhar uma nova coletânea. Intitulado “Outside Society”, o álbum conta com singles de várias fases de sua carreira.



A capa do disco

São 18 faixas remasterizadas, todas escolhidas pela própria Patti e cada uma das músicas vai ter anotações da própria artista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja quais faixas entram na coletânea “Outside Society”:

1 – “Gloria”

2 – “Free Money”

3 – “Ain’t It Strange”

4 – “Pissing in a River”

5 – “Because the Night”

6 – “Rock N Roll Nigger”

7 – “Dancing Barefoot”

8 – “Frederick”

9 – “So You Want to Be a Rock N Roll Star”

10 – “People Have the Power”

11 – “Up There Down There”

12 – “Beneath the Southern Cross”

13 – “Summer Cannibals”

14 – “1959”

15 – “Glitter in Their Eyes”

16 – “Lo and Beholden”

17 – “Smells Like Teen Spirit”

18 – “Trampin'”

O lançamento está marcado para 23 de agosto no exterior e vai sair nos formatos cd e vinil duplo.