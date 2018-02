Patti Smith conta como foi participação de Johnny Depp em novo disco

Luciano Borborema – Território Eldorado

Banga, o novo trabalho de inéditas da cantora Patti Smith está sendo lançado nesta semana. A faixa que dá título ao álbum conta com a participação do ator Johnny Depp. Em entrevista ao site Spinner, a roqueira diz que teve a ideia de pedir a ajuda de Depp quando ele filmava Diário de um Jornalista Bêbado. Segundo ela, Depp gravou Patti cantando a música a capela e prometeu devolvê-la.

“Eu esperei e esperei e ele não me devolveu. Então perguntei: Johnny, onde está ‘Banga’? e ele disse: Oh, você terá. Quando ele me devolveu, tinha colocado bateria, guitarra, tudo. Então o primeiro minuto da música é comigo e Johnny”, comenta Patti Smith.