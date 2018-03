Patti Smith abrirá exposição no Canadá

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Cantora Patti Smith vai exibir obras da carreira como artista plástica em uma série chamada Camera Solo, que conta com mais de 75 fotografias, objetos e um filme.

As imagens são, na maioria, em branco e preto e de tema abstrato, já que objetos comuns são capturados com um olhar artístico. Patti Smith marcou o rock dos anos 70 e 80, conhecida por músicas como Dancing Barefoot, Gloria e People Have The Power.

A exposição vai ficar em cartaz entre 9 de fevereiro e 19 de maio, e no começo de março ela ainda fará dois shows no Museu de Belas Artes de Ontario, em Toronto. “Vamos tocar um som da Patti Smith. Você fica com a música Beacause The Night.